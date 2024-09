Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) E-Scooterfahrer bei Sturz schwer verletzt (02.09.2024)

Radolfzell (ots)

Schwere Verletzungen erlitten hat ein E-Scooterfahrer bei einem Sturz auf der Schützenstraße am Montagabend. Der 48-jährige fuhr gegen 18.50 Uhr mit einem Scooter auf dem Fuß-/Radweg neben der Schützenstraße in Richtung dem Kreisverkehr zur Haselbrunnstraße. Auf Höhe der Hausnummer 55 kam der Mann mit seinem Gefährt aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Haltestange eines Verkehrsschildes. Dabei zog er sich schwerste Kopfverletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn in ein Krankenhaus.

Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Tel. 07733 9960-0 bei der Verkehrspolizei Mühlhausen-Ehingen zu melden.

