Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Vöhrenbach, L173, Lkr. Rottweil) Unfall auf der L173 zwischen Vöhrenbach und Unterkirnach - Polizei sucht Zeugen (02.09.2024)

Vöhrenbach, L173 (ots)

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Unfall, der sich am Montagabend auf der Landesstraße 173 zwischen Vöhrenbach und Unterkirnach ereignet hat. Gegen 24 Uhr war ein 19-jähriger Mercedes-Fahrer in Richtung Vöhrenbach unterwegs. In einer Rechtskurve kam dem jungen Mann ein weißer Passat auf seiner Fahrspur entgegen. Nur durch Ausweichen konnte der 19-Jährige einen Zusammenstoß verhindern, landete jedoch infolgedessen mit seinem Wagen im Graben. Ohne sich um den verursachten Unfall zu kümmern, setzte der Unbekannte mit dem Passat seine Fahrt einfach fort. An dem Mercedes entstand Sachschaden in Höhe von rund 7.000 Euro.

Zeugen des Unfalls oder Personen, denen der weiße Passat ebenfalls aufgefallen ist werden gebeten, sich unter der Tel. 07724 9495-0 beim Polizeirevier St. Georgen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell