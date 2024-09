Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Radolfzell, Lkr. Konstanz) Fußgängerin bei Unfall verletzt (03.09.2024)

Radolfzell (ots)

Eine Fußgängerin ist bei einem Unfall auf dem Parkplatz eines Discounters in der Straße "Lippenwiesen" am Dienstagmorgen verletzt worden. Vor dem Eingangsbereich des Lidl kam es zum Zusammenstoß zwischen einer 83-jährige Mitsubishifahrerin und einer 77 Jahre alten Fußgängerin. Die Seniorin kam dadurch zu Fall und verletzte sich. Ein Rettungswagen brachte sie in ein Krankenhaus.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell