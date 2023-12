Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Witterungsbedingte Unfälle, Brand

Aalen (ots)

Von Freitagabend bis Samstagmorgen kam es im Rems-Murr-Kreis lediglich zu 4 witterungsbedingten Verkehrsunfällen mit geringem Sachschaden. Ein umgestürzter Baum behinderte kurzzeitig den Verkehr.

Schwaikheim: Brand in Gaststätte

Am Samstagmorgen gegen 02:10 Uhr kam es in der Damentoilette einer Bar in der Schulstraße zu einem kleinen Brand. Vermutlich durch einen technischen Defekt begann ein Handtrockner zu brennen, konnte aber mittels Feuerlöscher und durch Abschaltung der Stromzufuhr wieder gelöscht werden. Es entstand kein Gebäudeschaden. Eine Besucherin der Gaststätte klagte, nachdem sie beim Löschen geholfen hatte, über leichten Hustenreiz. Die Feuerwehr Schwaikheim war mit 23 Einsatzkräften und 3 Fahrzeugen vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell