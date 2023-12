Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Witterungsbedingte Unfälle, Verkehrsunfall

Aalen (ots)

Von Freitagabend bis Samstagmorgen kam es im Landkreis Schwäbisch Hall zu 14 witterungsbedingten Verkehrsunfällen. Hierbei wurden insgesamt drei Personen leicht verletzt. Es entstand ein Sachschaden von über 20.000,- Euro. Des Weiteren kam es zu Behinderungen durch zwei umgestürzte Bäume und abgebrochene Äste auf der Fahrbahn.

Mainhardt: Verkehrsunfall mit Verletzten

Am Freitagabend gegen 18:05 Uhr kam es an der Kreuzung Heilbronner Straße / Am Moosbach zu einem Verkehrsunfall. Eine 32-jährige VW-Fahrerin übersah beim Einfahren in die B14 einen vorfahrtsberechtigten 18-jährige VW-Fahrerin. Beim Zusammenstoß wurden zwei Kinder (7 und 9 Jahre) im Fahrzeug der 32-jährigen leicht verletzt. Insgesamt entstand ca. 4.000 Euro Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell