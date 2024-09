Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Allensbach, B33, Lkr. Konstanz) Bauteile einer Baggermaschine entwendet (03./04.09.2024)

Allensbach, B33 (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat ein unbekannter Täter ein Bauteil eines auf der Baustelle an der Bundesstraße 33 im Bereich des Röhrenbergtunnels stehenden Baggers entwendet. Der Unbekannte baute den Batteriehauptschalter der Baumaschine aus und nahm diesen mit. Dadurch entstand ein Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro.

Sachdienliche Hinweise auf den unbekannten Täter nimmt der Polizeiposten Allensbach, Tel. 07533 99700-0 entgegen.

