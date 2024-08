Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Hotelgast beschädigt Aufzugtür

Griesheim (ots)

Aufgrund eines Notrufs einer Hotelmitarbeiterin, fuhr eine Polizeistreife am Dienstagabend (6.8) gegen 23.30 Uhr in die Flughafenstraße. Gemeldet war ein randalierender Gast, der bereits den Aufzug beschädigt haben sollte. Die Streife konnte einen 47- jähriger Mann im Hotel vorläufig festnehmen. Dieser stand unter Alkoholeinfluss und wurde im Anschluss ins Polizeigewahrsam nach Darmstadt gebracht, um weitere Straftaten zu verhindern. Nach ersten Erkenntnissen entstand ein Schaden von etwa 2000 Euro. Das Kommissariat 42 in Griesheim hat die Ermittlungen gegen den Mann aufgenommen.

