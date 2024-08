Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Bensheim: Falscher Polizeibeamter erbeutet Geld/"Richtige" Polizei warnt!

Bensheim (ots)

Unbekannte Kriminelle brachten mit der Masche des "Falschen Polizeibeamten" eine Seniorin aus Bensheim um ihr Geld. Am Montagmittag (05.08.) gegen 13.00 Uhr erhielt die ältere Dame einen Anruf, indem ihr ein Krimineller, der sich als Polizeibeamter ausgab, vorgaukelte, ihre Wertgegenstände in Sicherheit bringen zu müssen. Nachdem sie ihren kompletten Schmuck und mehrere hundert Euro in einer Stofftasche aus dem Fenster ihrer Wohnung warf, wurde die Tasche dort gegen 17.00 Uhr von Unbekannten abgeholt.

Zu solchen Anrufen warnt die Polizei und gibt folgende wichtige Hinweise: Geben Sie keine persönlichen Daten oder Angaben zu Ihren Lebensverhältnissen preis. Machen Sie niemals Angaben zu Wertsachen oder Vermögenswerten. Polizeibeamte fragen Sie nicht nach persönlichen Geldverstecken. Die Polizei stellt kein Bargeld oder sonstige Wertsachen vorsorglich sicher. Beenden Sie das Gespräch und verständigen Sie die örtliche Polizei oder wählen Sie den Polizeinotruf 110.

