POL-MFR: (577) Zwei Männer mit Messer angegriffen - Tatverdächtiger festgenommen

Nürnberg (ots)

In den frühen Sonntagmorgenstunden (02.06.2024) attackierte ein zunächst Unbekannter zwei Männer mit einem Messer in der Nürnberger Innenstadt. Ein 22-jähriger Tatverdächtiger konnte nach kurzer Fahndung festgenommen werden.

Gegen 02:40 Uhr waren zwei Männer im Alter von 23 und 27 Jahren zu Fuß am Plärrer unterwegs. Auf Höhe der Hausnummer Am Plärrer 12 trafen sie dort auf einen Mann, welcher sich in Begleitung einer Frau befand.

Der 22-Jährige beleidigte daraufhin die beiden Männer unvermittelt. Hierbei soll es auch seitens des 22-Jährigen zu fremdenfeindlichen Äußerungen gekommen sein. Im Verlauf der Streitigkeit griff der 22-Jährige die beiden Männer vermutlich mit einem Messer an, verletzte diese und flüchtete daraufhin.

Der 27-Jährige wurde hierdurch so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus eingeliefert und entsprechend medizinisch versorgt werden musste. Er befindet sich glücklicherweise jedoch nicht in einem akut lebensbedrohlichen Zustand. Der 23-jährige Mann erlitt eine Wunde an der Hand, welche ambulant versorgt werden konnte.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen, gelang es der Polizei den 22-jährigen Tatverdächtigen unweit des Tatorts festzunehmen.

Der Kriminaldauerdienst Mittelfranken führte die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen vor Ort. Die Nürnberger Mordkommission nahm noch am Sonntagmorgen die Ermittlungen wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts auf. Zeugen des Geschehens werden gebeten sich mit der Polizei unter der Telefonnummer 0911 2112-3333 in Verbindung zu setzen.

Der 22-Jährige wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth dem Ermittlungsrichter zur Prüfung der Haftfrage vorgeführt.

Erstellt durch: Michael Petzold

