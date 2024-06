POL-MFR: (574) Brand in Motorradgeschäft - Hoher Sachschaden

Nürnberg (ots) - Am Freitagabend (31.05.2024) eskalierte ein Streit zweier Frauen in einem Hotelzimmer in der Nürnberger Südstadt. Eine 23-Jährige, gegen die bereits ein Haftbefehl vorlag, verletzte daraufhin ihre Kontrahentin mit einer Schere. Aus noch nicht geklärter Ursache gerieten gegen 21:00 Uhr in einem Hotelzimmer in der Breitscheidstraße zwei Frauen im Alter von 23 und 35 in Streit. Im Verlauf der daraufhin folgenden körperlichen Auseinandersetzung ...

mehr