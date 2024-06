Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (573) Angriff mit Schere

Nürnberg (ots)

Am Freitagabend (31.05.2024) eskalierte ein Streit zweier Frauen in einem Hotelzimmer in der Nürnberger Südstadt. Eine 23-Jährige, gegen die bereits ein Haftbefehl vorlag, verletzte daraufhin ihre Kontrahentin mit einer Schere.

Aus noch nicht geklärter Ursache gerieten gegen 21:00 Uhr in einem Hotelzimmer in der Breitscheidstraße zwei Frauen im Alter von 23 und 35 in Streit. Im Verlauf der daraufhin folgenden körperlichen Auseinandersetzung attackierte die 23-Jährige ihre Kontrahentin offenbar mit einer Schere.

Die 35-Jährige erlitt hierdurch leichte Verletzungen im Gesicht. Die 23-jährige Tatverdächtige konnte noch vor Ort durch eine alarmierte Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Nürnberg-Süd festgenommen werden. Hierbei stellten die Beamten fest, dass gegen die 23-Jährige ein Haftbefehl wegen eines anderen Delikts vorliegt. Sie wurde daraufhin in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Zudem muss sie sich nun zusätzlich wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung strafrechtlich verantworten.

Erstellt durch: Michael Petzold

