POL-MFR: (570) Sicherheitswacht klärte Fahrraddiebstahl

Stein (ots) - Vermutlich in der Nacht von Mittwoch (29.05.2024) auf Donnerstag (30.05.2024) brachen Unbekannte einen Zigarettenautomaten in Oberasbach (Lkrs. Fürth) auf. Die Polizeiinspektion Stein bittet um Zeugenhinweise Unbekannte öffneten im genannten Zeitraum offenbar mit einem Schweißgerät einen Zigarettenautomaten in der Bachstraße / Ecke Franz-Josef-Strauß-Straße und entwendeten eine bislang unbekannte ...

