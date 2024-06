Polizeipräsidium Mittelfranken

POL-MFR: (572) Hoher Sachschaden nach Wohnhausbrand

Altdorf (ots)

In den frühen Sonntagmorgenstunden (02.06.2024) ereignete sich ein schadensträchtiger Brand in einem Einfamilienhaus in Schwarzenbruck (Lkrs. Nürnberger Land). Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden.

Ein Ehepaar, welches ein Einfamilienhaus in der Gufidauner Straße bewohnt, wurde gegen 01:00 Uhr auf starken Rauch im Bereich des Kachelofens des Anwesens aufmerksam und verständigten daraufhin die Feuerwehr. Beim Eintreffen der alarmierten Feuerwehren stand das Einfamilienhaus bereits in Vollbrand.

Die darauffolgenden Löscharbeiten dauerten bis circa 05:00 Uhr an und mussten nach erneuter Rauchentwicklung gegen 10:00 Uhr wieder aufgenommen werden. Das Ehepaar konnte das Wohnhaus eigenständig verlassen und blieb glücklicherweise unverletzt.

Das Haus ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf mehrere Hunderttausend Euro geschätzt.

Das zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Klärung des Brandgeschehens aufgenommen. Bislang ergaben sich hierbei keine Hinweise auf eine vorsätzliche Brandstiftung.

