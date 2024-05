POL-MFR: (571) Vom Einbrecher im Schlafzimmer überrascht - Zeugenaufruf

Zirndorf (ots) - Am Dienstagabend (28.05.2024) entwendete ein zunächst Unbekannter ein Mountainbike in Zirndorf (Lkrs. Fürth). Eine Streife der Sicherheitswacht konnte den Diebstahl kurze Zeit später klären. Der Eigentümer eines Mountainbikes teilte gegen 21:30 Uhr einer Streife der Sicherheitswacht mit, dass kurz zuvor sein Fahrrad in der Oelstraße entwendet wurde. Die Mitarbeiter der Sicherheitswacht ...

mehr