Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Gefährliches Fahrmanöver auf dem REWE-Parkplatz Hermeskeil

Hermeskeil (ots)

Am Abend des 30.03.2024 ist es auf dem REWE-Parkplatz in Hermeskeil zu einem gefährlichen Fahrmanöver gekommen. Hierbei ist ein Fahrzeugführer mehrere Runden mit seinem PKW auf dem o.g. Parkplatz im Kreis gefahren, bevor er seinen PKW im Anschluss zielgerichtet auf einen Familienvater, dessen Sohn und Tochter zugesteuert hat. Die Familie konnte dem Manöver des Fahrzeugführers, welcher die Örtlichkeit im Nachgang verlassen hat, frühzeitig ausweichen und dadurch schlimmeres verhindern. Hinweise zum Sachverhalt erbittet die Polizei in Hermeskeil.

