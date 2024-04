Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Großeinsatz im Bereich Nohen

Nohen (ots)

In der Nacht zum Ostermontag, den 01.04.2024, kam es im Bereich Nohen zu einem Großeinsatz der Feuerwehr und Polizei. Nach Erstmitteilung sei eine alkoholisierte männliche Person in einem Waldstück zwischen Nohen und Kronweiler in die Nahe gesprungen. Unter der Hinzuziehung mehrerer Einsatzkräfte, sowie einem Polizeihubschrauber erfolgten Suchmaßnahmen im Bereich der Nahe. Nach umfangreichen Fahndungsmaßnahmen konnte die verantwortliche Person wohlauf in der Ortslage Nohen angetroffen werden. Zur weiteren medizinischen Abklärung wurde der Mann in ein Krankenhaus verbracht.

