POL-WND: Verkehrsunfall mit 2 Verletzten auf der L 131 bei St. Wendel

St. Wendel (ots)

Am Montag, 22.05.2023, gegen 05.15 Uhr, kam es auf der Landstraße 131 zwischen St. Wendel und Werschweiler zu einem Verkehrsunfall mit Verletzten. Zu dieser Zeit befuhren 2 PKW'S die oben genannte Strecke von St. Wendel in Richtung Werschweiler. Hierbei wollte der nachfolgende PKW-Fahrer den vor ihm fahrenden PKW auf einem abschüssigen Teilstück überholen. Bei diesem Überholvorgang kollidierte er seitlich mit dem überholten Fahrzeug und verlor hierbei die Kontrolle über sein Fahrzeug. In der Folge kam er hierdurch nach rechts von der Fahrbahn ab und kam erst in der dortigen Böschung zum Stehen. Durch diesen Aufprall wurde er verletzt und musste anschließend behandelt werden. Dem überholten PKW-Führer gelang es gerade noch sein Fahrzeug ohne weiteren Zusammenstoß auf der Fahrbahn zum Stehen zu bringen. Allerdings erlitt auch er bei dem Verkehrsunfall ebenfalls Verletzungen. Beide Fahrzeuge wurden beschädigt. Durch den Verkehrsunfall kam es kurzfristig zu Verkehrsbehinderungen in diesem Bereich.

