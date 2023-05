Polizeiinspektion Sankt Wendel

POL-WND: Pkw kollidiert mit Mauer - Fahrer/Fahrerin lässt Pkw zurück und flüchtet

St. Wendel (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag gegen 01:15 Uhr wurde der Polizei ein Verkehrsunfall in der Jahnstraße in St. Wendel gemeldet. Zwischen dem kaufmännischen Berufsbildungszentrum und einem Discounter konnte ein totalbeschädigter, weißer Audi A5, festgestellt werden, der mit einer Mauer kollidiert war. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe wurden Feuerwehreinsatzkräfte nachalarmiert, welche diese beseitigten. Der oder die Fahrer/in war zuvor von der Örtlichkeit unerlaubt geflüchtet. Eine Spurensicherung zur Ermittlung des Fahrers wurde an dem Fahrzeug durchgeführt und die Ermittlungen beim Fahrzeughalter aufgenommen. Ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht wurden eingeleitet.

Zeugenhinweise an die Polizei unter Tel.: 06851/898-0

