POL-GT: Nachtrag zu: Junger Motorradfahrer nach Unfall schwer verletzt - Wichtiger Zeuge gesucht

Gütersloh (ots) - Steinhagen (MK) - In der Samstagnacht (13.04., 02.15 Uhr) passierte ein 34-jähriger Radfahrer ein Tankstellengelände an der Bielefelder Straße und wurde dabei von einem bislang unbekannten Autofahrer touchiert, welcher das Gelände verließ. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge befuhr der Steinhagener mit seinem Fahrrad die Bielefelder Straße in ...

mehr