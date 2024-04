Polizei Gütersloh

POL-GT: 23-jähriger Motorradfahrer kollidiert mit Pkw und verletzt sich schwer

Gütersloh (ots)

Schloß Holte-Stukenbrock (MK) - Am frühen Samstagabend (13.04., 18.05 Uhr) ereignete sich auf der Augustdorfer Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem 23-jährigen Motorradfahrer und einer 59-jährigen Autofahrerin. Zuvor befuhr die 59-jährige Frau aus Schloß Holte-Stukenbrock mit einem Seat die Augustdorfer Straße in Richtung Stukenbrock und beabsichtigte im Bereich eines Baggersees nach links in eine Einmündung abzubiegen. Zu dem Zeitpunkt befuhr der Detmolder mit seinem Motorrad die Augustdorfer Straße in entgegengesetzte Richtung. Bei dem anschließenden Abbiegeversuch der Seat-Fahrern kam es trotz Notbremsung des Motorradfahrers zur Kollision. Zeugenangaben nach, überholte der 23-Jährige kurz vor der Kollision mehrere Autos mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit.

Bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes kümmerten sich Ersthelfer um den 23-Jährigen. Die Sanitäter brachten den Mann anschließend zur weiteren stationären Behandlung in ein Detmolder Krankenhaus. Die 59-jährige Autofahrerin blieb unverletzt. Eine 25-jährige Beifahrerin aus dem Seat wurde bei dem Unfall leicht verletzt und in der Folge zur ambulanten Behandlung in ein Bielefelder Klinikum gebracht.

Sowohl das Motorrad, als auch der Seat waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit und mussten durch ein beauftragtes Abschleppunternehmen abtransportiert werden. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf rund 11 000 Euro.

