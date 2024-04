POL-GT: Gemeinsamer Brief zum Start der Motorradsaison

Gütersloh (ots) - Herzebrock-Clarholz (IW) Eine 57-jährige Gütersloherin fuhr am Samstagabend (13.04., 19.34 Uhr) mit ihrem Kia auf der Marienfelder Straße aus Clarholz in Richtung Marienfeld und kam ausgangs einer Linkskurve nach rechts auf den Grünstreifen. In dieser Folge geriet sie ins Schleudern und überschlug sich mit ihrem Pkw. Dieser kam auf dem Fahrzeugdach zum Liegen, die Fahrerin konnte sich selbständig ...

mehr