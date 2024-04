Polizei Gütersloh

POL-GT: Versammlungen im Stadtgebiet mit friedlichem Verlauf

Gütersloh (ots)

Gütersloh (MK) - Am Samstag (13.04.) endeten die zwei in der Gütersloher Innenstadt angezeigten Versammlungen mit friedlichem Verlauf.

Im Versammlungszeitraum von 14.30 - 17.00 Uhr blieb die Teilnehmerzahl bei den Versammlungen am Dreiecksplatz und auch am Theodor-Heuss-Platz unter den Erwartungen der Versammlungsleiter. In der Spitze lag die geschätzte Teilnehmerzahl auf dem Dreiecksplatz bei circa 300. Bei der unweit entfernten Versammlung auf dem Theodor-Heuss-Platz kamen schätzungsweise 80 Interessierte. Nach frühen Abwanderungen der Teilnehmer dort, beendete der Versammlungsleiter die Versammlung auf dem Theodor-Heuss-Platz vorzeitig um 15.49 Uhr. Pünktlich gegen 17.00 Uhr wurde auch die Versammlung auf dem Dreiecksplatz nach durchweg friedlichem Verlauf beendet.

Die Polizei Gütersloh war mit starken Kräften rund um die Versammlungsorte und im Stadtgebiet im Einsatz. Verstöße gegen die polizeilichen Auflagen wurden bei beiden Versammlungslagen nicht festgestellt.

Strafanzeigen gab es allerdings bei der Versammlung auf dem Theodor-Heuss-Platz. Gegen einen Teilnehmer leiteten Polizeibeamte ein Strafverfahren in Verbindung mit einem ordnungsrechtlichen Verfahren wegen Verstößen gegen das Versammlungsgesetz und gegen das Waffengesetz ein. Der Mann führte ein verbotenes Messer während der Versammlung bei sich. Weiterhin wurden Platzverweise und Strafverfahren wegen Beleidigung gegen zwei weitere Teilnehmer eingeleitet. Die beiden beleidigten Kinder in einer angrenzenden Gastronomie.

