POL-GT: Mögliche Verkehrsbeeinträchtigungen durch Versammlungen im Stadtgebiet Gütersloh

Gütersloh (ots) - Rheda-Wiedenbrück (MK) - Ein bislang unbekannter Täter flüchtete am Mittwochmittag (10.04., 12.00 Uhr) aus einem Zweifamilienhaus an der Fürst-Bentheim-Straße, nachdem er dort zuvor eine Halskette gestohlen hatte. Den bisherigen Ermittlungen nach verschaffte sich der Mann unter einem Vorwand Zutritt in die Wohnung einer Seniorin. Als kurz darauf ...

