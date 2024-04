Polizei Gütersloh

POL-GT: Taschendiebinnen auf frischer Tat gestellt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Donnerstagmittag (11.04., 13.00 Uhr) waren drei arbeitsteilig handelnde Taschendiebinnen offenbar auf Beutezug in einem Supermarkt an der Osnabrücker Landstraße unterwegs. Sie entwendeten einem 86-jährigen Mann die Tasche. Bei dem Versuch mit einem VW zu flüchten, wurde das Trio durch Polizeibeamte gestellt und vorläufig festgenommen. Es handelt sich um eine 27-jährige Serbin, eine 26-jährige Niederländerin und um eine 21-jährige Frau aus Frankreich. Die 27-Jährige und die 21-Jährige wurden Freitagmittag einer Haftrichterin vorgeführt. Diese ordnete die Verurteilung im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens für beide an. Die Frauen befinden sich bis zum Verhandlungstermin in sogenannter Hauptverhandlungshaft.

