Polizei Gütersloh

POL-GT: Unbekannter stiehlt Halskette aus Wohnung und flüchtet

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (MK) - Ein bislang unbekannter Täter flüchtete am Mittwochmittag (10.04., 12.00 Uhr) aus einem Zweifamilienhaus an der Fürst-Bentheim-Straße, nachdem er dort zuvor eine Halskette gestohlen hatte. Den bisherigen Ermittlungen nach verschaffte sich der Mann unter einem Vorwand Zutritt in die Wohnung einer Seniorin. Als kurz darauf die 56-jährige Tochter hinzukam, flüchtete der Täter aus dem Haus, stieg den Angaben nach in einen grauen Mercedes und fuhr davon.

Der Beschreibung nach war der Mann zwischen 25 - 30 Jahre alt und hatte ein südländisches Aussehen mit schwarzen Haaren. Er trug eine schwarze Lederjacke und eine Jeans.

Die Polizei Gütersloh sucht Zeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Diebstahl machen? Wer hat zur Tatzeit verdächtige Beobachtungen an der Fürst-Bentheim-Straße gemacht oder kann Hinweise auf den beschriebenen Täter mit dem grauen Mercedes geben? Angaben und Hinweise dazu nimmt die Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell