Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Brand in Feriendorfsiedlung - Feuerwehr und Polizei im Einsatz

Dümmer (ots)

Aufgrund eines größeren Brandgeschehens in einer Feriendorfsiedlung in Dümmer befinden sich aktuell Feuerwehr und Polizei im Einsatz. Ersten Erkenntnissen zufolge soll der Brand gegen 14:45 Uhr zunächst in einem Bungalow ausgebrochen sein, der in weiterer Folge durch das Feuer zerstört wurde. Die Flammen griffen anschließend auf ein angrenzendes Ferienhaus über, das im Ergebnis erheblich beschädigt wurde. Zudem sind zwei PKW, ein Motorrad ein Wohnwagen und eine Schuppenanlage durch das Feuer zum Teil erheblich in Mitleidenschaft gezogen worden. Personen wurden nach bisherigen Erkenntnissen nicht verletzt. Mehrere Feuerwehren befinden sich derzeit vor Ort. Die Löscharbeiten dauern weiterhin an. Angaben zur Höhe des entstandenen Gesamtschadens liegen derzeit noch nicht vor. Die Brandursache ist momentan noch völlig unklar. Die Kriminalpolizei ist vor Ort und hat die Ermittlungen hierzu aufgenommen. (Erkenntnisstand: 16:00 Uhr)

