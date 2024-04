Polizei Gütersloh

POL-GT: Unfallzeugen gesucht - Unbekannter Autofahrer touchiert Radfahrer

Gütersloh (ots)

Steinhagen (MK) - In der Samstagnacht (13.04., 02.15 Uhr) passierte ein 34-jähriger Radfahrer ein Tankstellengelände an der Bielefelder Straße und wurde dabei von einem bislang unbekannten Autofahrer touchiert, welcher das Gelände verließ. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge befuhr der Steinhagener mit seinem Fahrrad die Bielefelder Straße in Richtung Autobahnzubringer. Er vernahm ein Auto, welches sich der Ausfahrt des Tankstellengeländes näherte. Beim Verlassen des Geländes berührte der Pkw das Fahrrad des 34-Jährigen, so dass dieser stürzte und leicht verletzt wurde. Der Autofahrer setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den Radfahrer zu kümmern. Der Pkw fuhr anschließend in Richtung Autobahnzubringer davon. Eine nähere Beschreibung liegt nicht vor.

Die Polizei Gütersloh sucht Unfallzeugen. Wer kann weitere Angaben zu dem Unfallgeschehen machen? Wenn Sie uns Hinweise geben oder Angaben dazu machen können, melden Sie sich bei der Polizei Gütersloh unter der Telefonnummer der Vermittlung 05241 869-0.

