Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Platzverweis ignoriert und Polizist getreten

Schaafheim (ots)

Am Dienstagabend (6.8.) gegen 21.30 Uhr fuhr eine Streife der Polizeistation Dieburg zu einem Einkaufsmarkt, um dort einen gemeldeten Streit zu schlichten. In der Großostheimer Straße wurde dann einer alkoholisierten Person, die zuvor Passanten angepöbelt haben soll, ein Platzverweis erteilt. Nur kurze Zeit später kam der 22-jährige Mann zurück und setzte seine verbalen Angriffe auf unbeteiligte Besucher des Einkaufsmarkts fort. Ihm wurde daraufhin die Ingewahrsamnahme wegen des Verstoßes gegen den Platzverweis erklärt. Noch beim Einsteigen in den Streifenwagen wehrte er sich gegen die Beamten und versuchte, einen von ihnen, mit einem Kopfstoß zu verletzen. Es wurde Verstärkung von Nöten, da weitere Familienmitglieder des Mannes dazukamen, welche ihn aus dem Streifenwagen befreien wollten. Hierbei kam es zu einem Gerangel, wobei ein Polizist einen Tritt in den Bauch erlitt. Er musste daraufhin den Dienst einstellen und kam zur weiteren Abklärung ins Krankenhaus. Durch die Unterstützung weiterer Polizeistreifen konnte die Situation beruhigt und der junge Mann auf die Polizeistation Dieburg gebracht werden. Es wurde ein Strafverfahren gegen den 22-jährigen Schaafheimer wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell