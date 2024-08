POL-GG: riskantes Überholmanöver - Fahrzeug flüchtig - Zeugen gesucht

Biebesheim (ots) - In der Zeit vom Dienstag, den 06.08.2024 gegen 07:00 Uhr bis um 16:30 Uhr wurde in der Justus-von-Liebig-Straße Höhe Hausnummer 9 (in etwa gegenüber der Spedition Hofmann) ein silberner Audi A6, welcher dort am rechten Fahrbahnrand parkte, großflächig auf der Fahrerseite beschädigt. Sachdienliche Hinweise auf den Fahrer und / oder das unfallverursachende Fahrzeug bitte an die Polizeistation Gernsheim unter der folgenden Telefonnummer 06258/9343-0. ...

