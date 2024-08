Polizeipräsidium Südhessen

POL-DADI: Darmstadt: Verkehrsunfall mit umgekipptem Lastwagen

Darmstadt (ots)

Am Dienstag, den 06.08, kurz nach 16:00 Uhr, befuhr ein 59-jähriger Lkw-Fahrer aus Darmstadt die Straße "An der Teufelshölle", parallel der B42, von Darmstadt kommend in Richtung Weiterstadt. Hierbei war auf noch ungeklärte Weise der Kippaufbau des Baustellenlasters ausgefahren, wodurch dieser an einer Eisenbahnbrücke hängen blieb und umkippte. Der Lkw-Fahrer verletzte sich dabei leicht und an der Brücke sowie dem Laster entstand Sachschaden in einer Höhe von ca. 40000 Euro. Der auf der Seite liegende Laster und Auflieger musste durch schweres Gerät wieder aufgerichtet werden. Mit im Einsatz war die Berufsfeuerwehr Darmstadt und ein Rettungswagen. Die Strecke war im Bereich der Unfallstelle aufgrund von Bergungsarbeiten und der Unfallaufnahme für die Dauer von etwa vier Stunden voll gesperrt.

