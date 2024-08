Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Erbach: AKTION-TU-WAS - Initiative der Polizei und der Stadt Erbach für mehr Zivilcourage

Erbach (ots)

In den vergangenen Tagen brachten Ariane Lutz von der Stadtpolizei Erbach sowie die Schutzfrau vor Ort, Polizeihauptkommissarin Carina Oberle von der Polizeistation Erbach, gemeinsam mehrere bunte Plakate an Bushaltestellen im Innenstadtbereich von Erbach an.

Es handelt sich hierbei um die Aktion "Tu was". Dies ist ein bundesweites polizeiliches Präventionsprogramm, das für mehr Zivilcourage in der Bevölkerung wirbt. In den Fokus werden hier die "6 Regeln der Zivilcourage" genommen. Die Kernbotschaften finden sich anschaulich auf den "Tu-Was-Plakaten" wieder. Mit dieser Aktion werden Bürgerinnen und Bürger mit der Aufforderung "Tu was!" zum Handeln animiert, unter anderem mit den Slogans "Hilf, aber bring dich nicht in Gefahr", "Ruf die Polizei unter 110" oder "Bitte andere um Mithilfe". Die bunten Plakate fallen ins Auge. Die sechs Botschaften der Zivilcourage-Kampagne zeigen, wie man "eingreift", ohne sich selbst in Gefahr zu bringen. Dabei steht jeder Zivilcourage-Botschafter für einen der Merksätze, die auf unterschiedliche Art und Weise zum Handeln auffordern und sich auf den "Tu-Was-Plakaten" wiederfinden.

Weiterhin bietet die Stadt Erbach, gemeinsam mit der Ehrenamtsagentur des Odenwaldkreises und der Polizeistation Erbach, am Samstag, den 7. Dezember 2024, in der Zeit von 10 bis 15 Uhr im Vereinshaus Erbach passend zur Kampagne einen Workshop zu Thema "Gewalt-Sehen-Helfen" zur Förderung der Zivilcourage an. Das hessenweite Programm möchte Menschen Mut machen, nach ihren individuellen Möglichkeiten kompetent und gewaltfrei in bedrohlichen Alltagssituationen zu agieren.

Für Rückfragen und Anmeldungen stehen die Ehrenamtsagentur des Odenwaldkreises, Frau Geyer, unter der Telefonnummer 06062/70-127 und die Schutzfrau vor Ort, Polizeihauptkommissarin Carina Oberle, unter der Telefonnummer 06062/953-659 zur Verfügung.

