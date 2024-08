POL-DA: Viernheim: Geschwindigkeitsüberwachung in der Weinheimer Straße

Viernheim (ots) - Auf ein Wohnhaus in der Heppenheimer Straße hatten es Kriminelle in der Zeit zwischen Sonntagagnachmittag (04.08.) und Montagabend (05.08.) abgesehen. Die Täter verschafften sich gewaltsam über ein Fenster Zugang in das Gebäude und durchsuchten anschließend mehrere Zimmer. Ob sie etwas erbeuten konnten, muss nun im Zuge der weiteren Ermittlungen geklärt werden. Die Kripo in Heppenheim (Kommissariat ...

mehr