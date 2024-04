Polizei Dortmund

POL-DO: Champions-League Spiel zwischen BVB und Paris Saint-Germain am Mittwoch: Zweisprachiger Fanbrief veröffentlicht

2 Dokumente

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0436

Borussia Dortmund trifft im Signal Iduna Park am Mittwochabend (1. Mai) um 21 Uhr auf Paris Saint-Germain aus Frankreich. In dem Fanbrief gibt die Polizei Dortmund den Heim- und Gästefans noch einmal die wichtigsten Hinweise in französischer und deutscher Sprache.

Erfahrungsgemäß wird es am Spieltag zu Verkehrsstörungen rund um das Stadion sowie zum Teil auch in der Innenstadt und auf den Anfahrtswegen nach Dortmund kommen. Die Polizei Dortmund appelliert daher an alle Besucherinnen und Besucher des Fußballspiels frühzeitig anzureisen und dabei soweit möglich öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen.

Aufgrund der hohen gesundheitlichen Gefahren für unbeteiligte Personen weist die Polizei Dortmund nochmal ausdrücklich auf das Verbot von pyrotechnischen Gegenständen im Stadion und im öffentlichen Raum hin. Zuwiderhandlungen werden rechtlich verfolgt und können zu einem Betretungsverbot für das Stadion führen.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell