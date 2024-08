Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Biblis: Einbrecher erbeuten Tabakwaren und Zigaretten

Biblis (ots)

Auf Tabakwaren und Zigaretten hatten es Kriminelle in der Nacht zum Dienstag (06.08.), gegen 3.00 Uhr, bei einem Einbruch in ein Ladengeschäft in der Darmstädter Straße abgesehen. Die Täter verschafften sich zunächst gewaltsam Zugang in das Geschäft und ließen anschließend Tabakwaren und Zigaretten im Wert von mehreren tausend Euro mitgehen. Zudem richteten sie durch ihr rabiates Vorgehen einen Schaden von rund 3000 Euro an. Die vermummten und schwarz gekleideten Kriminellen benötigten für ihre Tat nur wenige Minuten und flüchteten anschließend in einem silberfarbenen Audi vom Tatort. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief bislang ergebnislos.

Hinweise werden erbeten an die Kriminalpolizei in Heppenheim (Kommissariat 21/22) unter der Rufnummer 06252/7060.

