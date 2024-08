Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Eberstadt: Pedelec aus Garage gestohlen

Polizei rät zu massiven Schlössern

Darmstadt (ots)

Am Mittwoch (31.7.) verschwand zwischen 7:15 Uhr und 7:45 Uhr ein Pedelec aus einer Garage in der Odenwaldstraße. Nach ersten Erkenntnissen nährte sich eine unbekannte Person der Garage und schnappte sich das graue Fahrrad, ein Raymon HardRay E 6.0 mit 27,5 Zoll. Der Wert des Pedelecs wird auf mehr als 1500 Euro geschätzt. Danach entfernte sich die Person unerkannt mit dem Pedelec.

Wer hat im genannten Zeitraum in der Odenwaldstraße verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Hinweise zu dem Verbleib des Pedelecs geben? Zeugen werden gebeten, sich beim Kommissariat 43 in Darmstadt zu melden. Die Rufnummer lautet 06151 - 969 0.

Um das Rad möglichst effektiv vor Diebstahl zu schützen, braucht es massive Stahlketten-, Bügel- oder Panzerkabelschlösser mit geprüfter Qualität. Sie sollten groß genug sein, um das Fahrrad an einem festen Gegenstand, wie etwa einem Fahrradständer, anzuschließen. Nur das Vorder- und Hinterrad zu blockieren reicht als Schutz vor Dieben nicht aus, da die Räder mühelos weggetragen oder verladen werden können. Das gilt insbesondere auch für Elektroräder (Pedelecs, E-Bikes). Darüber hinaus ist es wichtig, den Akku sowie andere wertvolle Zubehörteile von Elektrorädern mit einem guten Schloss zu sichern, da die rädereigenen Schlösser in der Regel nicht ausreichend schützen. Die Räder sollten auch in Kellern oder Garagen entsprechend gesichert sein, denn auch abgeschlossene Räume halten Kriminelle nicht auf. Auch hier gilt das Fahrrad nicht nur abzuschließen, sondern es auch an einen festen Gegenstand anzuschließen. Bei der Wahl des Abstellplatzes sollte darauf geachtet werden, dass sie Ihr Fahrrad nicht an dunklen Plätzen oder nicht einzusehenden Straßen abstellt wird. Diebe wissen um die Vorteile unbeobachteter Plätze. Fahrradgaragen sollten unbedingt bevorzugt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell