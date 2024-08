Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt

Südhessen: Sommerfest der Polizei unter dem Motto "Blaulicht und Barbecue" am 18. August

Darmstadt / Südhessen (ots)

Am 18. August findet das Sommerfest der südhessischen Polizei unter dem Motto "Blaulicht und Barbecue" statt, zu dem alle Bürgerinnen und Bürger herzlich eingeladen sind. Die Tore des Polizeipräsidiums in der Klappacher Straße öffnen sich von 11 Uhr bis 18 Uhr. Besucherinnen und Besucher erwartet an diesem Tag ein aufregendes Programm mit zahlreichen Aktionen für Jung und Alt:

Fahrzeugschau, Erkennungsdienst & Gewahrsam

Im Betriebshof des Polizeipräsidiums erwartet die Gäste ein vielseitiges Angebot. Bei der Fahrzeugausstellung sind unter anderem verschiedene Streifenwagen, ein Wasserwerfer der Bereitschaftspolizei, ein Gefangenentransporter, ein Spurensicherungsfahrzeug, Fahrzeuge der Tauchergruppe sowie Polizeimotorräder zu bestaunen. Weiterhin können unterschiedliche polizeiliche Ausrüstungsgegenstände hautnah in Augenschein genommen werden. Zudem steht ein Fahrzeug für einen Wahrnehmungstest zur Verfügung, ein anderes veranschaulicht den "Toten Winkel". Gleich daneben zeigen unsere Spezialistinnen und Spezialisten des Erkennungsdienstes, worauf es bei der Spurensuche und Spurensicherung ankommt. Ein eigener Fingerabdruck-Pass wird hierbei besonders für Kinder das Highlight sein. Auch das Polizeigewahrsam ist an diesem Tag für die Besucherinnen und Besucher geöffnet, die hier einen Blick in die Zellen werfen können.

Platz der Prävention

Auf dem Weg zum Sportplatz kommen Gäste am "Platz der Prävention" vorbei. Mit Rauschbrillen wird die Gefährlichkeit von Alkohol am Steuer verdeutlicht. Unsere Präventionsberater stehen Interessierten Frage und Antwort, stellen Präventionsprojekte vor und versorgen Interessierte mit Informationen rund um aktuelle Kriminalitätsphänomene. Fahrradeigentümerinnen und -eigentümer können vor dem Hauptzugangstor ihre Velos kostenlos codieren und so für Diebe unattraktiv machen lassen.

Einstellungsberatung

Wer bereits einen Eindruck davon bekommen hat, dass die Polizei nicht nur ein zukunftssicherer, sondern auch ein besonders vielfältiger Arbeitgeber ist, kann sich am großen Stand der Einstellungsberatung gegenüber der Raumschießanlage über Einstellungsvoraussetzungen, das Eignungsauswahlverfahren und die verschiedenen Studiengänge bei der hessischen Polizei informieren. Unsere Einstellungsberaterinnen und -berater geben Auskunft zu allen Fragen rund um den Einstieg in den Polizeiberuf sowie Spezialisierungs- und Karrieremöglichkeiten.

Spannende Vorführungen / Besichtigungen

Für Jung und Alt sind auf dem Sportplatz zahlreiche spannende Vorführungen geplant. Unter anderen werden unsere Diensthunde ihre guten Riecher unter Beweis stellen und zeigen, warum sie als "Partner mit der kalten Schnauze" für die zweibeinigen Kolleginnen und Kollegen unverzichtbar sind. Die Einsatzkräfte des Qualifizierten Einsatzzuges (QEZ) stellen die polizeiliche Arbeit in besonderen Einsätzen, wie zum Beispiel Demolagen dar. Abgerundet wird das Programm von der Vorstellung des Einsatztrainings. Auch das Innere einer der modernsten Raumschießanlagen in Europa können sich Gäste von Nahem anschauen, begleitet von einer Ausstellung von Waffen und Einsatzmitteln. Auf einem Showhandy präsentieren Beamtinnen und Beamte, wie moderne Polizeiarbeit, ganz digital, funktioniert. Für die musikalische Untermalung sorgt das Landpolizeiorchester.

Essen und Trinken

Für das leibliche Wohl ist bei so vielen Erlebnissen natürlich ausreichend gesorgt. Diverse Getränke- und Essensstände bieten eine kulinarische Vielfalt an und ermöglichen eine Verschnaufpause auf dem Gelände. Von der klassischen Grillwurst, über Burger, Pulled Beef, Mexikanisches und Leckeres aus dem Wok bis zu veganen und vegetarischen Gerichten ist in Form von Foodtrucks und Grillständen alles dabei. Kaffee und Kuchen, eine Weinauswahl und Getränkestände sowie Eis und Crêpes runden das Angebot ab.

Kinderprogramm

Besondere Attraktionen stehen beim Polizeisommer insbesondere für Kinder bereit. Auf einer Hüpfburg können sie sich austoben oder auf dem Polizeimotorrad ein Erinnerungsfoto machen lassen. Natürlich darf Kinderkommissar LEON auch nicht fehlen, der auf dem Veranstaltungsgelände seine Runden dreht. Für die notwendige Pause bietet der Picknick-Bereich und eine Malecke viel Platz und Gelegenheit zum Verweilen. Gerne kann die eigene Picknickdecke hierfür mitgebracht werden. Für kleine und große Fans der Polizei bieten wir in unserem Polizei-Shop zahlreiche, teilweise limitierte "Sommerfest"-Artikel und Süßigkeiten an. Zudem können bei einer Tombola tolle Preise gewonnen werden.

Anreise

Für die An- und Abreise wird empfohlen, öffentliche Verkehrsmittel zu nutzen. Der R-Bus, der vom Hauptbahnhof bis zum Böllenfalltor und zurückfährt, hält an der Haltestelle "Marienhospital" genau gegenüber dem Polizeipräsidium. Die Straßenbahnen der Linien 3 und 9 bringen Gäste bis zu den Haltestellen Lichtenbergschule und Böllenfalltor, von wo aus es nur wenige Minuten zu Fuß bis zum Polizeipräsidium sind. Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer können ihre Velos unmittelbar an der Klappacher Straße auf unserem Radparkplatz abstellen. Öffentliche Parkplätze im Bereich der Akademie für Tonkunst und Lichtenbergschule sowie auf dem Böllenfalltorparkplatz stehen all denjenigen zur Verfügung, die mit dem Auto anreisen. Von der Akademie für Tonkunst und dem Bereich der Ludwigshöhstraße sind es über einen ausgeschilderten Weg nur ein paar Gehminuten bis zum Hintereingang des Festgeländes.

Die Veranstaltung ist für Menschen mit Behinderungen geeignet und zugänglich. Behindertenparkplätze sind ausgeschildert und befinden sich auf dem Parkdeck des Polizeipräsidiums vor dem Haupteingang. Gäste, die eine Betreuung aufgrund ihrer körperlichen Einschränkung benötigen, werden gebeten, sich im Vorfeld per E-Mail (schwerbehindertenvertretung.ppsh@polizei.hessen.de) oder Telefon (06151/969-15200) an den Schwerbehindertenvertreter des Polizeipräsidiums Südhessen zu wenden. Gerne koordiniert er nach vorheriger Absprache die Betreuung am Veranstaltungstag.

Kommen Sie vorbei und lernen Sie Ihre Polizei hautnah kennen. Sie sind herzlich eingeladen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell