FW-DO: Feuer in Dortmund Marten

Brand eines Anbaucontainers

Dortmund (ots)

Am heutigen Sonntagabend wurde die Feuerwehr zu einem Brandeinsatz auf dem Gelände des westfälischen Schulmuseums in der Straße "Am Voerstenhof" gerufen. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte brannte bereits ein Anbaucontainer am Vereinsheim des örtlichen Schützenvereins auf dem Hinterhof des Schulmuseums. Da die Flammen drohten auf das Vereinsheim überzugreifen, wurden zwei C-Rohre zur Brandbekämpfung vorgenommen. Mit diesem massiven Wassereinsatz konnte eine Riegelstellung zwischen dem brennenden Anbau und dem Vereinsheim geschaffen werden, so dass eine Ausbreitung des Brandes auf das Vereinsheim vermieden werden konnte. Hiermit konnte das Feuer dann auch innerhalb kurzer Zeit vollständig abgelöscht werden. Ein weiterer Trupp erkundete unter Pressluftatmer das Vereinsheim auf Schäden im Inneren. In diesem konnte eine leichte Verrauchung im Gaststättenbereich festgestellt werden. Durch öffnen der Fenster und mittels eines Lüftungsgerätes der Feuerwehr wurde der Rauch aus dem Gebäude gedrückt.

Bei diesem Brand entstanden neben dem vollständigen Verlust des Anbaus auch erhebliche Schäden an der Außenfassade des Vereinsheimes. Am Einsatz waren Kräfte der Feuerwache Marten und Eichlinghofen, sowie der Führungsdienst der Feuerwache Mitte (B-Dienst) beteiligt.

