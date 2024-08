POL-DA: Wiesbaden: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach einer 16-Jährigen

Bad König (ots) - In das Visier von Einbrechern geriet in der Zeit zwischen Samstagabend (03.08.) und Montagmorgen (05.08.) das Dorfgemeinschaftshaus in der Brombachtaler Straße. Die Täter drangen gewaltsam über ein Fenster in das Gebäude und hebelten diverse Türen und Schränke auf. Erbeuten konnten die ...

