POL-DA: Bad König/Etzen-Gesäß: Einbrecher im Dorfgemeinschaftshaus/2500 Euro Schaden

Lindenfels (ots) - Auf ein Wohnhaus in der Grundstraße in Kolmbach hatten es Kriminelle in der Zeit zwischen Donnerstagnachmittag (01.08.) und Freitagabend (02.08.) abgesehen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang in das Gebäude. Sie durchsuchten anschließend mehrere Zimmer und erbeuteten hierbei Schmuck. Die Kripo in Heppenheim (Kommissariat 21/22) nimmt alle in diesem Zusammenhang stehenden Hinweise unter der ...

