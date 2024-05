Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Dudenhofen und Römerberg - Zerstörung und Entwendung weiterer Wahlplakate

Verbandsgemeinde Römerberg-Dudenhofen (ots)

Zwischen dem 03.05.2024, 12:30 Uhr, und dem 04.05.2024, 10:15 Uhr, entwendeten unbekannte Täter acht Wahlplakate der Partei Bündnis 90/Die Grünen, die entlang der Iggelheimer Straße in Dudenhofen angebracht waren. Der Schaden liegt bei ca. 60 Euro.

Am 06.05.2024 gegen 22:35 Uhr beobachteten Zeugen in der Eisenbahnstraße in Römerberg einen bislang unbekannten Mann, der ein an einem Pflanzposten befestigtes Wahlplakat der Partei Bündnis 90/Die Grünen abriss und anschließend mit einem silbernen Kombi über die Berghäuser Straße in Fahrtrichtung Mechtersheim flüchtete. An der Einmündung Eisenbahnstraße/Berghäuser Straße fand die vor Ort eintreffende Polizeistreife ein weiteres abgerissenes Wahlplakat der Grünen vor. Die Beamten konnten den verdächtigen Kombi im Rahmen der Fahndung nicht mehr feststellen. Der Schaden liegt bei ca. 100 Euro.

Wer kann sachdienliche Angaben zu Tatverdächtigen, zur Tat oder zu dem silbernen Kombi mit dem Kennzeichenfragment "RP-JW" machen? Der Kombi war mit insgesamt vier Männern besetzt. Der Tatverdächtige war ca. 185 cm groß, hatte kurze blonde Haare und trug eine Jeans sowie einen hellen Pullover.

Die Polizei Speyer berichtete bereits am 06.05.2024 über gleichgelagerte Taten.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell