Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Autofahrer unter Cannabiseinfluss

Speyer (ots)

Am Sonntag gegen 11:30 Uhr befuhr ein 29-jähriger PKW-Fahrer die Landwehrstraße. Polizeibeamte unterzogen ihn in der Brunckstraße einer Verkehrskontrolle und stellten drogentypische Auffälligkeiten bei ihm fest. Der 29-Jährige gab an, vor etwa zwei Tagen Cannabis konsumiert zu haben. Ein Urintest verlief positiv auf THC, sodass die Beamten die Entnahme einer Blutprobe veranlassten und ein Ordnungswidrigkeitsverfahren gegen ihn einleiteten.

