Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Nach Streifschaden alkoholisiert weitergefahren

Speyer (ots)

Am Sonntag gegen 20:45 Uhr befuhr ein 27-jähriger PKW-Fahrer die Gerhart-Hauptmann-Straße in Richtung der Schandeinstraße und streifte hierbei den Außenspiegel eines geparkten PKW, sodass Sachschaden in Höhe von ca. 200 Euro entstand. Der Unfallverursacher fuhr weiter und begab sich in ein Wohnhaus. Zeugen meldeten den Unfall der Polizei. Daher traf eine Polizeistreife den Unfallverursacher bereits wenige Minuten nach dem Unfall zu Hause an. Der Mann roch nach Alkohol und wies einen Atemalkoholwert von 1,0 Promille auf. Die Beamten veranlassten bei ihm eine Blutentnahme und beschlagnahmten seinen Führerschein. Ihn erwartet ein Strafverfahren.

