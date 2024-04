Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Drei Tatverdächtige in Haft - Ergänzung zur Pressemitteilung vom 8.4.2024, 13.22 Uhr

Warendorf (ots)

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Münster befinden sich zwei der vorläufig festgenommen Tatverdächtigen, 25 und 31 Jahre alt, in Untersuchungshaft. Ein weiterer Tatverdächtiger, 24 Jahre alt, gegen den bereits ein Haftbefehl bestand, wurde ebenfalls in Haft genommen.

Die drei Männer stehen im Verdacht mit einem 22-jährigen Fröndenberger am Sonntag, 7.4.2024, 2.40 Uhr in einen Kiosk einer Passage in Ahlen, Oststraße eingebrochen zu sein. Dabei sollen sie Zigaretten erbeutet haben. Das Quartett wurde von Polizisten in einem Pkw auf der Weststraße festgestellt, angehalten und kontrolliert. Dabei ergaben sich Hinweise, dass die Männer den Einbruch begangen haben könnten und wurden vorläufig festgenommen. In dem Auto fanden die Einsatzkräfte u. a. Zigaretten.

Während der 22-Jährige nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen werden konnte, wurden die anderen drei einem Amtsrichter am Amtsgericht Ahlen vorgeführt. Dieser erließ gegen den 25-Jährigen und den 31-jährigen Mittäter antragsgemäß Haftbefehl wegen Fluchtgefahr.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell