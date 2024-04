POL-WAF: Ahlen. Alkoholisiert beim Rangieren Auto beschädigt

Warendorf (ots) - Gesucht werden Zeugen, die am Dienstag, 9.4.2024, gegen 0.00 Uhr einen möglichen Verkehrsunfall auf der B 51 in Telgte beobachtet haben. Ein 43-jähriger Telgter schob sein Fahrrad und befand sich etwa 50 Meter vor der Anschrift Kiebitzpohl 14. Dort hob er eine Pfandflasche auf, die hinter der Leitplanke lag. In diesem Moment sei der Telgter von einem Fahrzeug berührt worden und dadurch gestürzt. Der Unfallbeteiligte habe nicht angehalten, aber ein ...

