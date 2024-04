POL-WAF: Beckum. Mit Gegenverkehr zusammengestoßen

Warendorf (ots) - Am Montag, 08.04.2024, gegen 21.05 Uhr, wurden die Feuerwehr und Polizei zu einem Brand in einer Küche an der Brinkstraße in Warendorf gerufen. Nach ersten Ermittlungen kam es vermutlich durch einen technischen Defekt in einer Steckdose in der Küche der Wohnung zu einem Kabelbrand. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht, es entstand geringer Sachschaden. Vorsorglich wurden die beiden Bewohner ...

