FW-E: Verletzte Person im Wald - erster Einsatz des neuen ATV der Feuerwehr Essen

Essen-Heisingen, Ostpreußenstraße, 10.03.2024, 12:45 Uhr (ots)

Gestern, am 10.03.2024, nutzten viele Bürgerinnen und Bürger das schöne Wetter für Spaziergänge in den Wäldern unserer Stadt. Eine 67- jährige Essenerin ist genau dabei um 12:45 Uhr im Schellenberger Wald unglücklich umgeknickt und anschließend gestürzt. Dabei hatte sich die Frau schwer am Bein verletzt. Die Leitstelle der Essener Feuerwehr wurde über den Notruf 112 auf den Unfall aufmerksam gemacht und entsandte umgehend Hilfe. Da anfangs die Örtlichkeit der Unfallstelle nicht klar zu ermitteln und die Befahrbarkeit in dem Gelände nicht zu beurteilen war, wurde von der Leitstelle ein Hilfeleistungslöschfahrzeug, ein Rettungswagen und erstmalig auch das neue All-Terrain-Vehikel (ATV) der Feuerwehr Essen entsandt. Mit Hilfe dieses Spezialfahrzeugs, welches sich aktuell noch in der Erprobung befindet, wurden die Waldwege befahren, um die Unglücksstelle ausfindig zu machen und eine Befahrbarkeit für den Rettungswagen zu prüfen. Dieser konnte gestern bis zur Verunfallten vorfahren und diese nach einer medizinischen Versorgung in eine Essener Klinik transportieren. Das ist jedoch in Wäldern nicht immer so, und genau deshalb wurde so ein Fahrezug angeschafft. Mit Hilfe eines Zusatzmoduls wird es in Zukunft auch möglich sein, Verletzte direkt mit dem ATV aus dem Wald zu retten und sie dann auf einer befestigten Straße an den Rettungswagen zu übergeben. Als erstes Fazit lässt sich feststellen, dass die volle Geländefähigkeit des All-Terrain-Vehicles Einsatzbereiche abdeckt, die mit konventionellen Einsatzfahrzeugen nicht erreichbar wären. (CS)

