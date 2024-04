Polizei Warendorf

POL-WAF: Telgte. Zeugen gesucht

Warendorf (ots)

Gesucht werden Zeugen, die am Dienstag, 9.4.2024, gegen 0.00 Uhr einen möglichen Verkehrsunfall auf der B 51 in Telgte beobachtet haben. Ein 43-jähriger Telgter schob sein Fahrrad und befand sich etwa 50 Meter vor der Anschrift Kiebitzpohl 14. Dort hob er eine Pfandflasche auf, die hinter der Leitplanke lag. In diesem Moment sei der Telgter von einem Fahrzeug berührt worden und dadurch gestürzt. Der Unfallbeteiligte habe nicht angehalten, aber ein anderer Fahrzeugführer, möglicherweise in einem Nissan Juke. Bei dem Unfallfahrzeug soll es sich um einen dunklen Kombi handeln. Der Mann zog sich leichte Verletzungen zu und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Zeugen, der angehaltene Autofahrer sowie der Unfallbeteiligte werden gebeten, sich bei der Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 zu melden.

