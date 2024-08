Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Sandwiese: Trickdiebstahl in Einkaufsmarkt - Zeugen gesucht

Alsbach-Hähnlein (ots)

Bislang unbekannter Täter entwendete am Freitag (2.8.) gegen 14.00 Uhr einer 83-jährigen Frau die Brieftasche. Die Frau war "In der Pfarrtanne" in einem Einkaufsmarkt unterwegs, als ihr diese aus ihrer Handtasche entnommen wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen befanden sich persönliche Dokumente in der Brieftasche.

Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen werden vom Kommissariat 42 in Pfungstadt unter der Rufnummer 06157/95090 entgegengenommen.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, stets wachsam zu sein, insbesondere in geschäftigen Bereichen wie Verkaufsräumen. Wertgegenstände sollten immer in verschlossenen Innentaschen und nah am Körper verstaut sein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell