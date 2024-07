POL-KN: (Konstanz) Unfall zwischen E-Scooterfahrern - Verursacher flüchtet (28.07.2024)

Konstanz (ots) - Ein unbekannter Autofahrer hat am Samstag eine Unfallflucht im Parkhaus in der Salmannsweilergasse begangen. Im Zeitraum zwischen 15.40 Uhr und 18 Uhr touchierte er den im 2. Untergeschoss abgestellten blauen Audi A1 an der linken hinteren Stoßstange. Ohne den Unfall zur Anzeige zu bringen, ...

