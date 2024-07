Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfallflucht auf der Friedrichstraße - Polizei sucht Zeugen (27.07.2024)

Bad Dürrheim (ots)

Am Samstagmittag ist es gegen 11:30 Uhr auf der Friedrichstraße zu einer Unfallflucht gekommen. Eine Zeugin konnte beobachten, wie ein Unbekannter gegen einen am Fahrbahnrand geparkten grauen Mercedes stieß und einen Schaden in Höhe von rund 3000 Euro hinterließ. Personen, die den Unfall auch beobachtet haben, oder sonst Hinweise auf den Unfallflüchtigen geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Dürrheim, Telefon 07726 / 939480, zu melden.

